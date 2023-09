Sicurezza e legalità, street tutor e telecamere per una maggiore sorveglianza al San Leonardo

Sono diverse le iniziative che il Comune di Parma ha in programma sul piano della legalità nel quartiere San Leonardo. Nelle mire del comune c'è il contrasto al disagio giovanile attraverso l’educativa di strada (attività di animazione, laboratori culturali e artistici). Tale attività, già attuata nella zona della Ghiaia e del centro storico, sarà estesa anche al Quartiere San Leonardo con lo scopo di intercettare i giovani per riqualificare il loro tempo libero, favorendo la cittadinanza attiva, e aiutarli a maturare una maggiore consapevolezza e messa in pratica dei principi della convivenza civile. E’ un’azione finalizzata a prevenire situazioni di disagio, di esclusione sociale e di comportamenti a rischio di devianza e di uso/abuso di sostanze.



Il servizio di "Street Tutor" verrà riconfermato, per il supporto ai pubblici esercizi e le attività commerciali presenti in Centro e nel comparto della stazione Ferroviaria, estesa anche ad altre strade del quartiere San Leonardo, prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali in modo da supportare i pubblici esercizi e le attività commerciali della zona per vivere con maggiore tranquillità e sicurezza lo spazio pubblico. La misura costituisce un’azione di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi e in luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici.



Per quanto riguarda le iniziative Culturali nel Parco del Naviglio, sarà centrale la promozione di iniziative come strumento di coesione sociale, grazie alla rassegna culturale estiva organizzata nell’area verde principale del quartiere San Leonardo per di vivacizzare e animare la zona nel tardo pomeriggio/sera attraendo non solo i residenti del quartiere ma tutta la Città. È prevista anche la riqualificazione urbana delle strade principali del quartiere attraverso la messa in sicurezza di due importanti attraversamenti pedonali che saranno illuminati e resi ben visibili anche di giorno con luci lampeggianti sempre attive. È prevista la riqualificazione dell’area verde tra via Verona e via Pescara: nello spazio verde, in prossimità al Polo Socio – Sanitario (e la costruenda Casa della Comunità San Leonardo), sarà potenziata l’illuminazione, installati giochi bimbi per favorire l’utilizzo del parco da parte degli abitanti del quartiere, e sistemato il verde. Verrà implementato l’attuale sistema di videosorveglianza che sarà migliorato sia incrementando il numero dei punti di ripresa nel quartiere, sia in termini qualitativi e di performance dei sistemi in grado di interfacciarsi con software di analisi video.