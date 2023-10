Sicurezza delle strade: assegnati oltre 1 milione e 300 mila euro ai comuni dell'area interna Appennino Parma Est

Assegnati oltre 1 milioni e 300 mila euro per la sicurezza delle strade per la nuova area interna Parma Est. La nuova Area interna Appennino Parma Est è stata riconosciuta nella programmazione nazionale e regionale nel luglio 2022 e comprende i Comuni dell’Unione Montana Est ed i Comuni di Calestano e Berceto.

Migliorare la sicurezza stradale, l’accessibilità e la resilienza dei territori. Con questi obiettivi il Mims ha assegnato ai Comuni dell’area interna appennino Parma Est (Unione Montana Parma Est + Berceto e Calestano) la somma di complessivi € 1.304.615 a valere sugli anni 2023 2024. II soggetti attuatori indicati dal recente decreto sono il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano sul cui territorio è situata la maggior parte dei Comuni dell’area interna, ovvero il Presidente di Regione nei territori in cui le Province o le Città Metropolitane non svolgano la funzione di soggetti attuatori. Gli interventi, da definire entro 60 giorni dall’emanazione del decreto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Area Interna convocata dal Presidente della Provincia o dal Sindaco Metropolitano, devono assicurare il potenziamento dell’accessibilità dei territori. Inoltre, vanno inquadrati in un piano organico di miglioramento delle condizioni trasportistiche. Gli interventi possono riguardare le strade di competenza regionale, provinciale o comunale. Le risorse sono ripartite sulla base di precisi criteri che tengono conto di questi parametri :

• popolazione residente;

• estensione delle strade;

• esistenza di rischi sismici o di situazioni di dissesto idrogeologico.

Le spese ammissibili al finanziamento includono, tra le altre:

• l’adeguamento normativo delle pavimentazioni e dei sistemi di smaltimento delle acque;

• la segnaletica e l’illuminazione;

• la realizzazione di percorsi per la tutela delle persone deboli;

• la riduzione dell’inquinamento ambientale.

•

“Un ottimo segnale” affermano all’ unisono l’Assessore Regionale a Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Edilizia, Parchi e Forestazione Barbara Lori e Il Presidente della Provincia Andrea Massari. “Un segnale importante per la coesione sociale delle aree dell’Appennino Parma Est, la sicurezza e l’effettiva transitabilità delle strade sono condizione imprescindibile perché il nostro appennino possa continuare ad essere vissuto con piena autonomia da tutti i suoi abitanti, questo è l’intento della Regione emilia Romagna e della Provincia di Parma”