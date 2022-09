Sissa Trecasali: muore l'ex assessora Silvia Ragazzini Martelli

Lutto nel mondo dell'arte. E' morta Silvia Ragazzini Martelli, poetessa, scrittrice, pittrice ed ex assessore del comune di Sissa. Silvia Ragazzini Martelli è morta nella notte del 24 settembre 2022 all’età di 68 anni a causa di un male incurabile. I funerali si terranno oggi 27 settembre a Palasone alle ore 15.

“Silvia Ragazzini Martelli era di quelle figure del mondo della cultura e dell’arte che, oltre ad essere di per sé talento a tutto tondo innato e per eredità genetica (discendente da una stirpe di artisti che ha origine nel XVI secolo con i pittori erranti, i fratelli Giovan Battista e Francesco Ragazzini), da grande animatrice della Rassegna Internazionale Padus Amoenus Sissa aveva fatto e vissuto almeno per due vite“, così commenta il sincero amico, maestro Ettore Gambaretto di Albisola (SV),