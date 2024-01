Simone Verde, da Parma agli Uffizi: "Investimento sui servizi e sulla qualità museografica e museologica"

Simone Verde, ex direttore del Complesso monumentale della Pilotta a Parma, si è insediato alle Gallerie degli Uffici.

Il Direttore ha dichiarato che "in questi primi giorni verranno effettuate le prime verifiche progettuali con il personale. La visione a cui mi ispirerò è quella di un consolidamento degli importanti risultati conseguiti dal mio predeccessore Eike Schmidt e un investimento poderoso sui servizi, sulla qualità museografica e museologica, sostenuta da una puntuale attività di ricerca scientifica"

Simone Verde ha un curriculum internazionale: ex responsabile Ricerca scientifica e Pubblicazioni per il Louvre di Abu Dhabi/Afm, è stato attivo nella cooperazione in paesi non occidentali, al servizio della cultura come strumento di promozione della democrazia. In questo spirito ha rivestito il ruolo di componente del comitato scientifico dell’Ermitage in Italia ed ha assicurato numerose expertise all'estero, tra le quali alcune per i musei della capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh. E' uno degli autori del documento del Louvre per la riforma dell’Unesco commissionato nel 2013 dalla Presidenza della Repubblica francese.

Verde è laureato in filosofia teoretica a Roma, ha conseguito un master in filosofia antica a Parigi, si è diplomato in storia dell’arte all’École du Louvre ed ha ottenuto un dottorato in antropologia dei beni culturali all’EHESS di Parigi