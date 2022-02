"No war in Ucraina": lunedì presidio in piazzale della Pace

"No war in Ucraina": è questo il grido di Cigl, Cisl e Uil di Parma, che invitano cittadini, lavoratori, pensionati e studenti a partecipare al presidio che si svolgerà lunedì 28 febbraio, dalle ore 18, in piazzale della Pace a Parma.

Cgil, Cisl e Uil "condannano l’aggressione militare russa e richiedono uno stop immediato delle ostilità: il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Esprimendo la massima solidarietà al popolo e ai lavoratori dell’Ucraina, richiedono di attivare urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea ed in sede Onu. Si fermi la guerra in Ucraina e parta un vero processo di pace. Mai come oggi è evidente che la pace ed il ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale. L’Unione europea agisca ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia".