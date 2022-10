Il sindaco in visita alla sede del Comando Rete Pol

Il solido e oramai storico legame tra Parma ed il Comando Rete Pol dell’Aeronautica Militare, che da oltre 60 anni ha sede in città, ha visto un nuovo capitolo con la prima visita del nuovo sindaco Michele Guerra.

Il primo cittadino ha potuto assistere al briefing tenuto dal Comandante, tenente colonnello Vito Casano, che ha illustrato le attività d’istituto assolte dal Reparto, tramite il sistema dell’oleodotto NIPS e le sue aree dislocate in tutta l’Italia del Nord, che permettono di trasportare tramite oleodotto il carburante avio e consegnarlo alle basi militari del paese, oltre che agli aeroporti civili. Di particolare interesse, per il primo cittadino di Parma, gli aspetti legati alle servitù militari ed al rapporto con gli enti locali.

Al termine del briefing, il sindaco ha potuto visitare anche la sala operativa del Nips (Northern Italy Pipeline System), ovvero il Gmo (gruppo movimentazione oli), vero e proprio cervello del sistema Pol (Petroleum, Oil and Lubricants). Al termine della visita, il Comandante Casano ha ringraziato il sindaco “per aver voluto visitare l’Ente che da oltre 60 anni svolge il suo lavoro al servizio del Paese dalla sua sede di Parma”.

Il Comandante ha altresì voluto sottolineare “il forte legame che vige fra l’amministrazione comunale e la Rete Pol, un legame che nel tempo si è sempre più rafforzato”.

Inoltre nell’ambito di un solco già tracciato, il Comandante nel “ribadire la massima disponibilità del Comando Rete Pol a favore della città di Parma”, ha ringraziato il sindaco “per la collaborazione offerta in occasione degli eventi programmati per onorare il centenario della Forza Armata, che si celebrerà il 28 marzo 2023”.

Da parte sua, il sindaco ha voluto lasciare un messaggio di vicinanza e apprezzamento ai militari del Comando Rete Pol: “Raramente mi è capitato, come in questa visita istituzionale, di cogliere così in pienezza l’etica, la professionalità e lo spirito di servizio che sta alla base dell’azione che le nostre Forze Armate portano nel nostro Paese. Parma è onorata ed orgogliosa di poter ospitare l’Aeronautica e la profonda cultura che essa esprime”.