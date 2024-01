Sissa, nuova scuola primaria e la palestra: investiti 6,5 milioni, domenica l’inaugurazione

Domenica 7 gennaio alle 10.30 saranno ufficialmente inaugurate - alla presenza delle autorità, tra loro il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e con un evento aperto a tutta la cittadinanza - la nuova scuola primaria “Guglielmo Marconi” e la nuova palestra di Sissa in via della Costituzione, nel centro del paese alle spalle della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido.

Il nuovo plesso primaria-palestra, che si estende su una superficie di circa 3mila metri quadrati, si contraddistingue per essere caratterizzato da soluzioni all'avanguardia che rispondono non solo agli standard normativi e di sicurezza, ma anche di qualità e innovazione.

“Abbiamo realizzato - spiega Nicola Bernardi, sindaco di Sissa Trecasali - una scuola moderna, sicura e sostenibile. Presenta 10 aule; 5 grandi laboratori i cui spazi sono modulabili secondo le esigenze dell’attività didattica; l'aula insegnanti; il refettorio, la portineria ed una grande e moderna palestra che, in orario extrascolastico, sarà a disposizione di tutta la cittadinanza. Nella realizzazione si è tenuto conto di quelle che sono le esigenze di benessere degli studenti e delle studentesse e delle indicazioni per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Per queste ragioni si è posta grande attenzione al rapporto illuminometrico degli spazi interni e alla presenza di un impianto fotovoltaico che, di fatto, renderà il plesso autonomo dal punto di vista energetico”.

Ci saranno anche ampi spazi verdi esterni, accessibili direttamente da ciascuna delle aule, con una piazza pedonale che potrà essere luogo di incontro e di ritrovo per gli studenti, in piena sicurezza.

Il costo complessivo dell’opera - tenendo conto dell’acquisto dell’area in cui sorge, della realizzazione delle varie attrezzature e del loro arredamento, nonché dell'adeguamento dei prezzi resosi necessario in virtù delle dinamiche economiche internazionali - è di 6,5 milioni di euro dei quali 2,2 milioni di euro giunti dal ministero dell’Istruzione (contributo mutui Bei 2018); 200mila euro da un finanziamento di Fondazione Cariparma e la restante parte tutta a carico del Comune di Sissa Trecasali anche con l’accensione di un mutuo di 3,1 milioni di euro alla Cassa depositi e prestiti.

I lavori e il progetto esecutivo sono stati affidati al Consorzio Integra Società Cooperativa di Bologna.

Il progetto esecutivo è stato redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti composto dal progettista architettonico arch. Italo Jemmi, in collaborazione con arch. Lucio Serpagli ed arch. Alessandro Gattara, dal progettista strutturale ing. Giuseppe Stefanini con ing. Luca Marchini; dal progettista impiantistico p.i. Davide Malaguti e dal progettista acustico geol. Paolo Paolini.

I lavori, consegnati ufficialmente il 1° giugno del 2022, sono stati eseguiti dalla Cooperativa di produzione e lavoro Bruno Buozzi di Roccabianca.

Responsabile Unico del procedimento di tutte le fasi è stato l’architetto Paolo Bonoli del settore Opere pubbliche del Comune di Sissa Trecasali mentre la Direzione dei Lavori è stata a cura dell’ing. Andrea Trabucchi e il collaudo dell’ing. Silvia Zerbini.

LAVORI ANCHE AL NIDO E ALLA MATERNA DI TRECASALI

Lunedì 8 gennaio alle 16.30 ci sarà un altro importante taglio del nastro per l’edilizia scolastica di Sissa Trecasali con l’inaugurazione dei lavori, per un importo di 715mila euro, che hanno riguardato l’asilo nido “Cip&Ciop” e la scuola dell’infanzia “La trottola” di Trecasali.

Gli interventi sono stati seguiti per conto del Settore Opere Pubbliche dalla geometra Mirka Grassi, i progettisti e direttori dei lavori sono stati l’ing. Luca Colla e l’ing. Fabiola Bellomi, mentre le ditte esecutrici sono state l’impresa Baiocco srl di Romae l’impresa MMM Impianti di Sissa Trecasali . Le opere hanno riguardato il miglioramento sismico, la centrale termica con la sostituzione dei generatori di calore ed il nuovo impianto anti-intrusione.

IL COMMENTO

“Compiamo altri importanti passi - conclude il sindaco Bernardi - nel lungo percorso che, negli ultimi anni, ci ha visto ammodernare e riqualificare tutti gli edifici scolastici del territorio di Sissa Trecasali rendendoli sempre più sicuri e confortevoli per la formazione dei nostri ragazzi e ragazze, un investimento lungimirante e dedicato alle nuove generazioni. Entro i primi mesi del 2024 prevediamo di inaugurare anche il sovralzo della scuola primaria di Trecasali per ospitare la nuova sede della scuola primaria Maria Boschetti Alberti e siamo già al lavoro per presentare i futuri nuovi utilizzi delle vecchie sedi delle scuole primarie di Sissa e Ronco Campo Canneto.

Un ringraziamento è doveroso a tutto il settore Opere pubbliche del Comune di Sissa Trecasali che ha svolto, in questi anni, un notevole lavoro seguendo, in contemporanea, più cantieri di grande importanza per il futuro del nostro territorio”.