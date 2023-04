Solares firma la produzione esecutiva del documentario "Arrigo Sacchi, la favola di un visionario"

Solares Fondazione delle Arti ha firmato la produzione esecutiva di “Arrigo Sacchi, la favola di un visionario", un film documentario di Nevio Casadio, prodotto da Verdiana Film e distribuito da Medusa Film, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, disponibile su Amazon Prime Video. Arrigo Sacchi è una delle personalità italiane più conosciute al mondo e uno degli allenatori più proficui degli ultimi cinquant’anni. Con testimonianze dei compaesani e delle persone che lo hanno portato a diventare l’allenatore che abbiamo conosciuto, questo documentario ripercorre una parte della sua vita. Il film propone interviste a personalità del mondo del calcio che hanno lavorato con Sacchi, come Gullit, Rijkaard, Maldini, Costacurta, Tassotti, Michele Uva, Ancelotti; persone che sono state ispirate dal suo modo di fare sport, dalla sua concezione del ‘gioco di squadra’, e infine alle persone che lo hanno visto crescere nel piccolo paese di Fusignano, che lo hanno seguito e che gli hanno insegnato quello che oggi noi percepiamo come l’essenza dello sport. Scrittore, giornalista, reporter, autore televisivo, regista, Nevio Casadio ha scritto per La Repubblica, Il Venerdì, Oggi e Il Mattino di Napoli. Allievo di Sergio Zavoli con il quale ha collaborato in numerose inchieste, ha lavorato negli spazi di approfondimento, da Speciale TG uno a La storia siamo noi, diretta da Giovanni Minoli, da Tv7 a C’era una volta, firmando numerosi reportage e inchieste, in Italia e nel mondo, dai Balcani all’India.