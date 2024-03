"Dove sono finiti i soldi che abbiamo donato per l'Ospedale Pediatrico?"

"Dove sono finiti i soldi che abbiamo donato attraverso l'abbonamento ad un canale Youtube chiesti per una donazione a favore dell'Ospedale Pediatrico di Parma?". E' questa la domanda che si stanno facendo da mesi diverse persone che hanno sottoscritto una quota di abbonamento ad un canale Youtube, con la promessa che quei soldi sarebbero andati ai bambini malati. Alcuni ex iscritti e collaboratori del canale hanno contattato la nostra redazione con l'intento di denunciare la situazione che si è venuta a creare.

Le somme versate, invece, secondo il racconto dei testimoni, non sarebbero finiti alla struttura sanitaria. "Dopo aver donato i nostri soldi, con somme anche piccole di 5 euro, non abbiamo più avuto riscontro e non sappiamo se quei soldi siano finiti davvero alla struttura sanitaria. Sul caso sono in corso alcune indagini della magistratura che dovrà accertare che, dopo le richieste fatte online agli utenti, quelle somme siano finite effettivamente all'Ospedale Pediatrico.