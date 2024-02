Sport Center Polisportiva e Conad insieme per sostenere la Water Community

Water Community: più grandi insieme” è il progetto che vede la collaborazione tra Sport Center Polisportiva e Conad Centro Nord con l’obiettivo di formare una comunità più sicura, più forte e più sana. Per questo allo Sport Center “Ercole Negri” di Parma nascono la Conad Water School dove i bambini, a partire dai 3 mesi, possono sviluppare le loro competenze acquatiche attraverso il gioco, la tecnica e il divertimento durante i corsi di nuoto e la Conad Water Academy che valorizza l’eccellenza negli sport acquatici, a partire dagli 8 anni fino agli over con la squadra Master, attraverso l’allenamento, la passione e la disciplina.

Si tratta di un progetto che nasce da una base già solida sia numericamente che qualitativamente. In Italia il nuoto è il 1° sport più praticato tra i bambini fino a 10 anni (43,1%) e il 3° sport più praticato in assoluto (dati Istat gennaio 2023). Inoltre, la Scuola Nuoto della Sport Center Polisportiva, riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) per gli standard qualitativi, conta quasi 1000 bambini e 450 atleti agonisti tra nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Nel campo dell’eccellenza, la Sport Center Polisportiva è già riuscita a raggiungere la promozione in Serie A2 nella pallanuoto femminile, risultato storico a Parma e in regione Emilia- Romagna.

“Insieme a Conad, troviamo un partner di grande valore aziendale, sociale ed economico che da sempre è a sostegno del territorio e vicino alle persone – commenta Renato Baladelli, Presidente della Sport Center Polisportiva –. Siamo felici in particolare che la nostra la Scuola Nuoto, fin dal 2017 riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto per gli standard qualitativi riguardanti la struttura, la didattica dei corsi e la preparazione degli istruttori, stia diventando un punto di riferimento in città per la formazione e la crescita della comunità. Siamo convinti che al fianco di Conad potremo fare azioni di valore e concrete al fine di educare i più piccoli ad un corretto stile di vita, del resto sono loro il futuro di una comunità migliore”.

Per l’occasione, ad animare il pomeriggio dei più piccoli e dei più grandi allo Sport Center “Ercole Negri”, era presente “Micio”, la mascotte della Conad Water School di Sport Center Polisportiva venuto ad imparare a nuotare; Micio, come tanti bambini, ha paura dell’acqua, ma dopo qualche lezione di nuoto l’acqua diventa, anche per lui, un piacevole elemento di gioco e divertimento sempre in sicurezza. “È per noi motivo di orgoglio unire il nostro marchio ad una attività di formazione che vede centinaia di bambini approcciarsi ad uno sport che è da sempre considerato tra i più completi e sani” dichiara Ivano Ferrarini, Amministratore delegato di Conad Centro Nord e conclude: “Oltre a questo abbiamo voluto predisporre dei kit merenda Conad delle linee Verso Natura e quelle dedicate al benessere in modo da costruire fin da subito, grazie all’ausilio della nutrizionista, un percorso che abbini lo sport alla corretta alimentazione, oltre a tanto divertimento . Al fianco dell’AD Ivano Ferrarini erano presenti alcuni soci imprenditori Conad.

Contemporaneamente i genitori dei bambini impegnati in vasca con i loro istruttori, hanno incontrato lo staff di “Giù la pancia” della Biologa Nutrizionista Dott.ssa Francesca Beretta per un momento di sensibilizzazione ad una corretta educazione alimentare per chi a partire dai 6 anni pratica uno sport acquatico. In particolare, è stata illustrata quanta possibilità di scelta esiste per comporre una merenda sana ed equilibrata fatta di Carboidrati, Grassi e Proteine rispetto alle abitudini quotidiane.