Stazione, in viaggio con i pendolari: scale mobili e ascensori rotti, ecco l'odissea per arrivare sui binari

Sono le sei di sera di un giorno feriale e Alessandra sta cercando di raggiungere il binario da dove partirà il suo treno in direzione Bologna. Niente da fare, con la carrozzina ha bisogno dell'ascensore o delle scale mobili con il sollevatore. Oggi nessuno dei due funziona. Non è la prima volta che accade. Chi frequenta ogni giorno la stazione di Parma lo sa bene. "Sono anni che va avanti questa situazione" sottolineano alcuni pendolari della linea Parma-Reggio Emilia-Modena-Bologna. Non riusciamo a capire il perchè e come sia possibile che la stazione di una città come Parma, dove arriva e parte tantissima gente ogni giorno, abbia questi problemi e soprattutto perchè non riescono a risolverli". Dopo il calvario delle atlete disabili alla stazione di Parma i problemi non sembrano essersi risolti.

Per chi cammina ed è in grado di fare le scale, nessun problema, il treno non lo si perde. Ma tante persone, anziane e disabili o anche solamente con una frattura temporanea, non riescono a farlo. Le scale mobili e gli ascensori vanno ad intermittenza ma ovviamente non dovrebbe essere così. Gli stessi operatori, chiamati appositamente per il trasporto disabili, non sanno come comportarsi. Se gli ascensori e le scale mobili non vanno non si possono utilizzare.

Gli ascensori rotti in stazione? "La sostituzione è iniziata ma subito interrotta"

Nuovi disagi per i viaggiatori che ogni giorno partono e arrivano dalla stazione ferroviaria di Parma diretti sul posto di lavoro o in Università. Studenti, studentesse, lavoratori e lavoratrici che quotidianamente percorrono le varie tratte che arrivano nella nostra città. Se nel giugno del 2023 era stata annunciata la sostituzione degli ascensori - che in più occasioni hanno dato luogo a problemi e malfunzionamenti - questo intervento è stato, quasi subito, interrotto, almeno a giudicare dai cartelli presenti in stazione e secondo le testimonianze di alcuni viaggiatori. "Hanno iniziato i lavori di sostituzione ma li hanno immediatamente interrotti. E' rimasta la scritta 'Stiamo installando i nuovi ascensori'. Questa situazione, che appare ai viaggiatori quantomeno derisoria, si protrae da anni. Mi piacerebbe sapere a cosa sia dovuta e come si possa risolvere il problema"