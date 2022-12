Solidarietà: tornano le stelle di Natale dell'Ail

Questa mattina in conferenza stampa alla presenza di Daria Jacopozzi, Assessora all'Associazionismo del Comune di Parma, di Vittorio Rizzoli, Presidente AIL - Parma e di Nicola Giuliani, professore ordinario di Ematologia dell’Università di Parma - Responsabile di Programma del Laboratorio di Ematologia e del Mieloma Multiplo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è stata presentata la nuova Campagna Stelle di Natale AIL.

"E' un appuntamento atteso da tutta la città. Le stelle di Natale AIL coloreranno di rosso molte piazze della nostra città nel segno della ricerca. Inizierà l'8 lla distribuzione di stelle di Natale AIL e proseguirà anche nei giorni 9, 10,11 e anche nelle giornate del 17, 18 dicembre. E' un gesto importante che va a finanziare la ricerca, unica via per combattere le malattie del sangue. Il ricavato della vendita sosterrà le attività di AIL e l'attivazione di borse di studio per giovani ricercatori di Parma" ha introdotto l'assessora Jacopozzi.

Professor Rizzoli e Giuliani hanno ribadito quanto sia importante il contributo di tutti per sostenere la ricerca: "La ricerca oggi è la cura dei malati di domani, è il nostro miglior modo di investire sul futuro e serve l'aiuto di tutti".

Le stelle di Natale AIL sono un appuntamento importante per l’Associazione attivamente impegnata nella lotta a leucemie, linfomi, mieloma.

Ail sostiene la ricerca scientifica, così importante nella cura delle persone affette da malattie del sangue, ha inoltre un Servizio di Cure domiciliari (Emocasa) e un Servizio di Sostegno psicologico a favore dei pazienti e dei loro familiari.

Quest’anno, inoltre il ricavato, andrà a sostegno anche di Casa AIL, una residenza che l’Associazione mette a disposizione gratuitamente dei pazienti provenienti da altre città e che seguono un percorso di cura presso il nostro ospedale.

Questo consentirà di rispondere in modo sempre più puntuale ed efficace ai bisogni dei malati e dei loro familiari e di migliorare la loro qualità di vita.

Tante attività e tanti progetti, dunque, che vengono finanziati anche grazie al sostegno dei cittadini che ogni anno, con straordinaria generosità, scelgono di acquistare le Stelle di Natale.

Di seguito l’elenco dei banchetti dislocati in città e provincia:

Poliambulatorio Dalla Rosa Prati a partire dal 6 dicembre

Mercato contadino P. le Lubiana 7 e 14 dicembre

Via Mazzini 8, 9, 10, 11, 17, 18 dicembre

Piazzale della Steccata 8, 10, 11, 17 e 18 dicembre

Via Emilia Est - La Galleria 8, 10, 11 e 17 dicembre

Ospedale – ingresso di via Gramsci 9 e 16 dicembre

Mercato contadino Via Imbriani 10 e 17 dicembre

Centro Commerciale EURO TORRI 10 dicembre

Centro Commerciale EUROSIA 10 e 11 dicembre

Centro Commerciale CENTRO TORRI 11 dicembre

Sede AIL Parma P. le Rondani, 3/B 12, 13, 14, 15 dicembre - Orari: 10/13 e 14.30/17.30