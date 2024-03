Il comandante dei vigili: "Gli street tutor? Tengono a bada i gruppi di giovani"

"A Parma gli street tutor sono stati utili per tenere sotto controllo i gruppi di giovani che imperversano nella zona di via Mazzini e in piazza Ghiaia". Lo ha detto il comandante della polizia locale Enrico Usai, nel corso di un incontro coordinato da Gian Guido Nobili, responsabile dell'area Politiche per la sicurezza della Regione, a tre anni dall'avvio della sperimentazione.

"Non risolutivo, invece, l'impiego in quartieri complicati come al San Leonardo, mentre per quanto riguarda l'Oltretorrente si sta pensando di mettere in campo anche una mediazione culturale". Le criticita? Almeno inizialmente il rapporto con le forze dell'ordine. "Capita che arrivi la volante, magari chiamata dagli stessi street tutor, e che gli agenti chiedano: voi chi siete?".