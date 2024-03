Tappa in Municipio per la Study visit dell'Agenzia per l'efficienza energetica

Ha fatto tappa anche in Emilia-Romagna la Study visit in Italia dell'Agenzia per l'Efficienza Energetica (AEE), il soggetto giuridico di bilancio pubblico sotto la responsabilità del Ministero delle Infrastrutture e dell'Energia dell'Albania, nell'ambito del Twinning Light, lo strumento finalizzato a supportare il processo di integrazione dell’Albania nell’Unione Europea.

Dopo la tappa di Modena, la delegazione dell'AEE, che in particolare supporta le autorità nazionali nell’adeguare le policy e la regolazione al contesto normativo europeo, è stata ricevuta questa mattina nella sala del Consiglio Comunale dall'assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità Gianluca Borghi.

Nel processo di trasferimento di conoscenze ed esperienze, la study visit è una occasione per i colleghi dell’Agenzia per l’Efficienza Energetica albanese di venire in contatto diretto con gli attori istituzionali e del mondo delle imprese che in Italia lavorano alla promozione dell’efficienza energetica in Italia. Questo rinforza le attività di trasferimento delle conoscenze svolto dagli esperti italiani durante le numerose missioni in Albania e rende più concreto lo scambio di esperienze.

“La study visit chiude il cerchio delle attività svolte nell’ambito del progetto di Twinning volto al rafforzamento delle competenze dell’Agenzia per l’Efficienza energetica Albanese. Durante i giorni trascorsi in Italia i colleghi albanesi avranno modo di vedere come le nostre istituzioni nazionali e locali, nonché gli operatori privati lavorano per dare concretezza al principio dell’energy efficiency first promosso come pilastro della politica per la transizione energetica europea” ha detto Franco D'Amore, responsabile del progetto.

“Per il nostro Comune il confronto con realtà come l’Agenzia per l’Efficienza Energetica Nazionale Albanese è positivo - ha affermato l’assessore Gianluca Borghi - Incontri come questi permettono di allargare sempre più la vision, raccogliendo elementi di confronto e spunti di miglioramento. La cooperazione con altre città italiane ed europee è uno strumento di miglioramento continuo e troverà ulteriore sviluppo nel progetto Missione 100 città intelligenti e ad impatto climatico zero con l’obiettivo di implementare progetti e di avviare percorsi di innovazione per l’ottenimento della neutralità climatica entro il 2030”.