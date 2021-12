Terza dose del vaccino: a Borgotaro quattro "open day"

Domenica 5 dicembre dalle 8.30 alle 14.30, alla sede Avis di via Stradella 5 a Borgotaro, ci sarà la prima di quattro giornate con libero accesso per la vaccinazione contro il coronavirus, dedicate ai cittadini dai settant’anni in su. Si tratta di open day riservati alla somministrazione della terza dose per i residenti nei comuni del distretto “Valli Taro e Ceno”, che potranno ricevere la dose booster o addizionale senza prenotare, presentandosi direttamente al centro vaccinale. Oltre al 5 dicembre, sono previste aperture con le stesse modalità ed orari anche mercoledì 8 e domenica 12 dicembre, oltre a domenica 9 gennaio 2022.

PER PARTECIPARE

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i Comuni del distretto, prevede per ognuna di queste giornate la disponibilità di 140 dosi senza prenotazione. Saranno accettate le richieste pervenute in ordine d’arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si potranno vaccinare in questi open day i cittadini residenti nei comuni del distretto con almeno 70 anni (al momento della vaccinazione) e per i quali siano trascorsi almeno 150 giorni (5 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario (seconda dose o monodose Johnson&Johnson). Inoltre, l’accesso diretto è aperto anche ai cittadini over settanta immunocompromessi o trapiantanti, per i quali il ciclo vaccinale primario sia stato completato da almeno 28 giorni.

COSA OCCORRE

E’ necessario portare un documento di identità, la tessera sanitaria, il modulo di anamnesi ed il consenso informato già compilati e firmati: in questo modo sarà possibile ridurre i tempi di attesa. Tutti i moduli sono scaricabili dal sito www.ausl.pr.it in home page, cliccando su “Vaccinazione anti-covid 19 tutte le informazioni utili”, quindi su “Modulistica vaccinazioni anti-Covid19”.