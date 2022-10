The Clebbino: un pezzo dello 'spirito' di Andrea Pazienza in borgo Cocconi a Parma

Un nuovo spazio espositivo nel cuore del quartiere Oltretorrente, in borgo Cocconi, 3/d. Da alcuni mesi è nato The Clebbino, il cui nome è un riferimento esplicito al genio fumettistico di Andrea Pazienza, Paz, il celebre artista che fece di Bologna la sua patria creativa, scomparso a soli 32 anni. Al clubbino si trovavano i protagonisti dei fumetti di Paz. Al The Clebbino a Parma si sussegguono mostre di artisti contemporanei. Fino al 14 ottobre è aperta la mostra di Nonoska97, un interessante serie di opere realizzate con la bic.

L'esposizione è legata alla campagna per la liberazione di Julian Assange. "Ho scelto un nome collettivo - sottolinea Nonoska97 in un nota - che in realtà appartiene a tutti quelli che sono partiti, come me, per la leva obbligatoria del settembre del nono mese dell'anno, nono scaglione di partenza: ska del 1997. In quei dieci mesi ho scoperto definitivamente la mia passione per il dfisegno e la penna a sfera: la bic. Ho disegnato decine di ritratti sulle magliette dei congedati, con la caserma sullo sfondo e ho disegnato in qualsiasi superficie, soprattutto per me stesso".

Dal 15 al 30 ottobre si terrà la mostra di Alexander Dell'Antonio. Si tratta di un'immersione nell'opera del sorprendente artista bolzanino che passa dal decollage urbano astratto o militante, ai collage più raffinati con allusioni alle correnti artistiche dello scorso secolo rivisitate con ironia e stile. Dal 4 al 20 novembre l'esposizione dell'artista parmigiana Monica Lasagni. The Clebbino è uno spazio espositivo dedicato alle arti visivi, aperto a maggio 2022