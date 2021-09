Tieni in forma il tuo cuore”: check up gratuito sabato 2 ottobre in piazza Garibaldi

Sabato 2 ottobre, la campagna “Tieni in forma il tuo cuore” della Regione Emilia-Romagna arriva a Parma. L’appuntamento è in piazza Garibaldi, dove dalle 10 alle 18, nella clinica mobile attrezzata, i professionisti delle due Aziende sanitarie di Parma – AUSL e Azienda Ospedaliero-Universitaria – propongono ai cittadini interessati un check up gratuito. In particolare sono offerti: la determinazione dell'assetto lipidico e glucidico con un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare; la rilevazione dei principali parametri vitali (pressione arteriosa, peso corporeo, body mass index-BMI, girovita); lo screening della fibrillazione atriale asintomatica; la valutazione del proprio livello di rischio cardiovascolare con un counselling finale personalizzato da parte del cardiologo.

Non solo. Oltre alla clinica mobile, ci saranno anche gazebo informativi, dove i professionisti sanitari sono a disposizione dei cittadini per fornire ogni utile informazione sulle buone pratiche per uno stile di vita corretto, per la salute del cuore. Saranno anche mostrate le tecniche di primo soccorso, per la rianimazione cardiopolmonare.

All’iniziativa di sabato, tra altre autorità, saranno presenti anche il sindaco del Comune di Parma Federico Pizzarotti e l’Assessore Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini.

L’evento è realizzato con la determinante collaborazione del Comune di Parma, coordinato dall’assessorato comunale alla Sanità, che ha concesso l’utilizzo di Piazza Garibaldi per il posizionamento della struttura mobile, collaborando alla predisposizione dei necessari allestimenti e collegamenti alle reti di fornitura e predisponendo tutti gli atti necessari e le indicazioni operative sia per l’accesso della struttura mobile alla piazza che per la realizzazione complessiva dell’evento.