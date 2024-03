Il tir che entra contromano a Sorbolo

Nella mattinata di lunedì 25 marzo un tir è entrato contromano in paese a Sorbolo. Fermato dalla polizia locale, è stato sanzionato per alcune irregolarità relative al divieto di transito dei mezzi pesanti. Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, ha commentato l'episodio. Si tratterebbe dell'ennesimo caso di mezzo pesante che tenta di attraversare il paese per raggiungere le sedi aziendali. "Entrato in centro a Sorbolo “contro mano” e grazie alla tempestiva segnalazione di un cittadino, fermato e doppiamente sanzionato dalla polizia Locale. Come ogni settimana riparte la “battaglia” contro i camionisti indisciplinati che transitano in centro paese per recarsi in una determinata azienda"