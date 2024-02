Tolleranza zero alle molestie in sanità: gli strumenti di tutela in un convegno

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la violenza sul posto di lavoro e le molestie sessuali nel settore sanitario e sociale sono molto diffuse e spesso nascoste a causa dello stigma avvertito dalle vittime nel denunciare i casi, tanto da aver creato l’errata percezione che i casi di molestie sessuali siano rari. Partendo da questo presupposto i Comitati Unici di Garanzia (CUG) di Azienda Ospedaliero-Universitaria e Azienda Usl di Parma promuovono il convegno “Medicina delle Differenze: Le discriminazioni e le molestie in sanità – X ed.” per un confronto di esperienze tra diversi interlocutori e la diffusione degli strumenti a tutela attualmente in campo.

L’incontro si terrà nella Sala Congressi dell’Ospedale Maggiore mercoledì 6 marzo dalle ore 14 alle 18 e sarà introdotto dalle due presidenti dei CUG di Ospedale e AUSL Emilia Solinas e Sandra Vattini con Antonella Vezzani, consigliera di Parità della provincia di Parma.

La prima parte dell’evento sarà dedicata alla descrizione del fenomeno. Negli ambienti sanitari si trovano varie forme di violenza: a partire dalle “microaggressioni sessuali” come la battuta sessista, apprezzamenti sull’aspetto fisico che mettono a disagio, fino ad arrivare a toccamenti o sfioramenti intenzionali non voluti, l’invio di immagini a contenuto sessuale, e non sono escluse forme più gravi ed estreme di violenza, come i ricatti sessuali per l’avanzamento di carriera o la violenza sessuale. Sia le molestie sessuali che le aggressioni sessuali colpiscono, studenti e studentesse infermieri di entrambi i sessi e medici, uomini e donne anche se in misura maggiore le donne sono colpite da questo fenomeno. La seconda parte sarà dedicata a illustrare il ruolo delle istituzioni e gli strumenti a tutela: nello specifico verrà spiegato il ruolo della Consigliera di Parità, dei CUG, della Consigliera di fiducia e dell’Ispettorato del Lavoro. Inoltre verrà presentato l’impegno delle due Aziende sanitarie di Parma per attuare una politica di tolleranza zero contro le molestie nei luoghi di lavoro.