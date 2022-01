Torna la Befana più buona che c'è per aiutare i bambini dell'Ospedale di Parma

Torna al Centro Commerciale Eurosia, un appuntamento storico che si rinnova da oltre dieci anni. L’evento intitolato “La Befana più buona che c’è” ha a cuore tutti i bambini, ma specialmente i meno fortunati, invitando le famiglie ad un gesto di solidarietà e beneficenza. Nelle giornate del 4 e 5 gennaio al mattino e al pomeriggio la Befana e i volontari di Noi per Loro Onlus saranno presenti con una postazione presso la galleria del Centro Commerciale Eurosia e attenderanno tutti i bambini e genitori per offrire loro la calza della solidarietà a fronte di un piccolo contributo che sarà devoluto all’Associazione per aiutare il reparto oncologico pediatrico dell’Ospedale di Parma. Noi per Loro Onlus si propone di organizzare le attività in ospedale dei bambini e i ragazzi che si ammalano di tumore, malattia del sangue o altra grave malattia; fornendo loro giochi e passatempi, integrando l’attività della Scuola in Ospedale; e per le loro famiglie sostengono il difficile percorso con aiuti economici, supporti ai viaggi per spostamenti necessari alle cure e quanto necessario per fare in modo che la cura della malattia del figlio rimanga l’unico problema da affrontare. Da oltre 10 anni al Centro Commerciale Eurosia, la festa della Befana è l’occasione per lanciare un appello di solidarietà e per trasmettere valori ai più giovani di grande impatto sociale: rinunciare alla propria paghetta in favore dei bambini meno fortunati.

“La Befana più buona che c’è, dice il direttore Fabrizio Pacini, è un punto fermo della nostra programmazione annuale. Da quando il Centro ha aperto abbiamo sposato questa causa che ogni anno rinnoviamo con grande entusiasmo. Poter fare qualcosa di concreto per una realtà così importante come l’Ospedale di Parma è una grande soddisfazione per tutti noi e confidiamo che anche quest’anno i nostri clienti possano dare un contributo decisivo all’iniziativa.”

GIOVEDI’ 6 GENNAIO 2022. CONSEGNA DEL MEGA ASSEGNO E PRESENTAZIONE DELLA MASCOTTE CON IL LICEO TOSCHI

Giovedì 6 gennaio alle ore 16:30 in occasione della festa dell’Epifania, la vera Befana sarà presente in galleria per consegnare all’Associazione Noi per Loro Onlus il ricavato delle offerte delle calze di solidarietà, in questa circostanza sarà anche presentata la mascotte ufficiale del Centro Commerciale Eurosia: un simpatico draghetto di nome Euros, il vincitore del contest che ha coinvolto gli studenti del Liceo Toschi di Parma che saranno presenti per la prima uscita pubblica della nuova mascotte del Centro.