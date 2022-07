Torna la Borsa di Studio intitolata a Filippo Cantoni

Giunge all'ottava edizione la borsa di studio 'Dieci e lode', dedicata alla memoria di Filippo Cantoni (18enne scomparso in un incidente stradale nel 2014) e "rivolta- ricorda la Provincia di Parma, che per il primo anno patrocina l'iniziativa- a tutti gli studenti di Parma e provincia che hanno sostenuto gli esami di maturità durante l'anno scolastico 2021-2022 e che si sono distinti per l'eccellenza a scuola e nello sport e per un vero altruismo nella vita". Dal 2015, anno in cui la borsa di studio fu istituita, "abbiamo fatto tanta strada e conosciuto giovani ricchi di talento e di umiltà- dichiara Stefano Cantoni, presidente dell'associazione Sostegno Ovale Onlus- e crediamo con tutto il cuore che sia uno dei tanti gesti per dare valore e significato, oltre che onorare, la memoria di Filippo". L'associazione è nata dalla volontà di alcuni genitori volontari appartenenti al Rugby Colorno, la squadra in cui giocava Filippo Cantoni, a cui, tra l'altro, è intitolata anche un'altra borsa di studio che porta il suo nome e che "è dedicata a tutti gli atleti under 19 delle società di rugby di tutto il territorio nazionale".