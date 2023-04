Tornolo: senso unico alternato sulla Sp 359R a Pelosa

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che viene istituito il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla Strada provinciale 359R “di Salsomaggiore e Bardi” in località Pelosa, in Comune di Tornolo, da oggi mercoledì 12 aprile 2023 fino all’ultimazione dei lavori.



La misura è indispensabile per consentire alla ditta Grenti spa di eseguire in sicurezza i lavori per il ripristino della viabilità, necessari a causa di cedimento del corpo stradale.