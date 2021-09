Torrile, nuovi spogliatoi al campo sportivo di Rivarolo: investiti 300mila euro

Sono terminati i lavori di riqualificazione degli spogliatoi del centro sportivo di Rivarolo che ospita l’attività sportiva dell’Usd Torrile.

Il battesimo ufficiale si è avuto in occasione del derby di Terza Categoria tra la stessa Usd Torrile e il San Polo calcio, quest’ultimo vincitore per 4 a 0, alla presenza del vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Antonio Gentile e dell’assessore allo Sport Giorgio Faelli.

“L’intervento a Rivarolo – spiegano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e gli assessori Gentile e Faelli – ha riguardato, nello specifico, la ristrutturazione totale degli spogliatoi e dei locali tecnici al piano terra della tribuna del centro sportivo con rifacimento degli impianti di riscaldamento, elettrico ed idrico; la posa della nuova pavimentazione e il contestuale adeguamento degli spazi alle attuali norme in ambito sportivo”.

L'importo totale dei lavori è stato di 300mila euro così reperiti: 130mila euro finanziati dalla Regione, attraverso il bando per gli impianti sportivi al quale ha partecipato il Comune; 23mila euro dal bando Por Fesr della Regione Emilia-Romagna e 147mila euro da fondi del Comune di Torrile.

“Abbiamo adeguato un impianto storico del nostro territorio comunale – aggiungono sindaco ed assessori - al quale siamo tutti molto affezionati per aver vissuto qui appassionanti sfide calcistiche. Ora i locali ammodernati e riqualificati sono pronti per accogliere tanti sportivi del territorio. Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna per un'importante quota di finanziamento del progetto. Come Amministrazione Comunale proseguiremo il nostro impegno per migliorare ulteriormente questo e gli altri impianti sportivi del territorio”.