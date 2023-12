Traversetolo, al via l’ottava edizione di TraversetoloGolosa

Taglio del nastro per l’ottava edizione di TraversetoloGolosa. Sabato 9 dicembre è stata inaugurata la mostra – mercato e degustazione che, ormai da diversi anni, porta aziende locali con i loro prodotti di alta qualità in Corte Agresti e piazza Fanfulla. La manifestazione prosegue domenica 10 dicembre, dalle 10 alle 19; alle 13 nella sala consiglio della Corte si terrà anche un brunch con racconto dei produttori curato da Matteo Pessina. Il tema dell’edizione 2023 è legato allo stare insieme. Quest’anno, la Corte e la piazza si popolano anche di giochi antichi, spettacoli e animazioni con i quali i grandi e i piccoli possono divertirsi come si faceva una volta. Un invito, dunque, a gustare le prelibatezze di virtuosi di artigiani del gusto e a ritrovare il gusto antico dello stare insieme. In piazza Fanfulla ci sono anche gli stand con golosità natalizie di parrocchia, scuole “Il Paoletti” e “Madonna di Fatima” di Mamiano, circolo "La Fontana". In esposizione si trovano le aziende: Ambrosia di Martina Maggiali, Az. Agr. Mazzali Emily, Az. Agr. Varoli Roberto, Apicoltura Sichel, Vigna Cunial, La Steccata, La Casa nel bosco, Le acciughine, T’intorto, Biavardi Bruno e Daniela e Prada Paola, Calicivivi. con mieli, confetture biologiche, prodotti orticoli, conserve di verdure, prodotti da forno, mais, grani, farro, miele e peperoncino, acciughe, vini, prodotti di pasticceria, e altro ancora. In mostra anche le casette e i presepi artigianali di Antonio Smargiasse di Urzano. Aprendo ufficialmente la manifestazione, il sindaco Simone Dall’Orto ha ringraziato “organizzatori, produttori, patrocinatori e sponsor che hanno permesso di realizzare l’ottava edizione di questo bellissimo evento nello splendido contesto del Centro civico La Corte. Un appuntamento ormai consolidato, arricchito quest’anno da attrazioni per tutta la famiglia grazie a L’Ufficio Incredibile, per cui si potranno passare momenti di spensieratezza oltre a degustare prelibatezze”. Il vicesindaco Elisabetta Manconi ha ricordato che TraversetoloGolosa “è un’occasione anche per visitare il territorio di Traversetolo. Oltre alla mostra-mercato, ai giochi e agli spettacoli, si può approfittare per una visita al museo Renato Brozzi e alla Fondazione Magnani Rocca”.

“Una manifestazione che dà valore ai produttori locali, che mettono sul banco le loro produzioni virtuose, spesso biologiche e a km 0 – ha detto Matteo Pessina - . L’amministrazione continua a sostenere questa attività dando rilievo a chi fa proposte qualitative interessanti”. Alice Mazzini, de L’Ufficio Incredibile, ha illustrato l’offerta che “per il primo anno portiamo in Corte: animazione, musica, clownerie, trampoli in una location per noi fantastica”. La manifestazione è promossa dal Comune di Traversetolo, ha la collaborazione di Pro Loco Traversetolo e L'Ufficio Incredibile, il coordinamento organizzativo di Matteo Pessina, di “Calicivivi” e docente di “Alma” - Scuola internazionale di cucina italiana, e la consulenza dell’architetto Alessandra Sandrini, di “Archibaleni”. L'evento, inoltre, ha il patrocinio del Comune di Parma e di “Parma! Unesco City of Gastronomy”. Sponsor della mostra mercato sono Ascom Parma, Bucci costruzioni, CFS opere stradali, ristorante Colibrì, Conad Traversetolo, Landi bus. TraversetoloGolosa rientra, infine, nelle iniziative di "Dicembre con gusto" realizzata dal Servizio turistico dell’Unione Pedemontana Parmense.