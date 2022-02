Traversetolo raddoppia: apre “Free Time”, nuovo spazio per i giovani

Centri giovani: Traversetolo raddoppia. Dal primo di marzo, nella Sala delle Colonne della Corte Agresti, aprirà i battenti “Free Time”, un nuovo spazio a misura di ragazzi e ragazze dove incontrarsi, stringere relazioni, divertirsi e imparare cose nuove. Un servizio gratuito destinato ai preadolescenti e adolescenti, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, che andrà ad integrare e completare l’offerta ricreativa ed educativa del collaudato “Spazio 6/13” collocato nel plesso scolastico di via Petrarca. “Free Time”, realizzato per conto del Comune di Traversetolo da Pedemontana sociale e affidato in gestione agli educatori di Auroradomus, sarà aperto il martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 18, fino al termine dell’anno scolastico. A guidare i ragazzi e le ragazze ci saranno educatori esperti, che li coinvolgeranno in tantissime attività ludiche, come tornei di biliardino o ping pong, sfide con giochi in scatola e online, feste, cineforum e sport negli spazi esterni della biblioteca. Ma non solo: al Centro si potrà trovare un aiuto per studiare, fare i compiti e ci sarà spazio anche per riflettere su temi che riguardano i giovani, conoscere il mondo del volontariato, approfondire libri, film e partecipare a laboratori di fotografia, grafica e video.

Il servizio è stato progettato per permettere ai preadolescenti e adolescenti di recuperare quella socialità perduta a causa della pandemia, sperimentando allo stesso tempo attività che possano farli crescere e maturare verso l’età adulta. Attività che saranno costantemente ri-programmate in base ai bisogni e agli interessi manifestati dai ragazzi e dalle ragazze, in modo da essere “cucite” attorno alle loro esigenze. Saranno quindi i giovani ad essere protagonisti di “Free Time”, anche nella gestione degli spazi, dove si favorirà la loro capacità di essere responsabili e autonomi.

Anche la collocazione del servizio non è stata casuale. Con i suoi spazi interni ed esterni, la Corte Agresti rappresenta il luogo ideale per favorire l’aggregazione dei giovani. Diversi di loro, infatti, frequentano già nelle ore pomeridiane la Biblioteca e, inoltre, il centro civico si trova in una posizione “strategica”, tra il polo scolastico, il campetto della Parrocchia, il Centro sportivo e il parco “Il Lido”. Per ricevere informazioni e accedere al “Free Time” ci si può rivolgere alla Biblioteca, al numero di telefono 0521 344583, o inviare una email all’indirizzo freetime.traversetolo@auroradomus.it.