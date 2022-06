"Conoscere e difendersi dalle truffe online”: un incontro con gli esperti

Proseguono gli appuntamenti informativi con esperti e Forze dell’Ordine, per riconoscere e contrastare le truffe.

Il prossimo evento si terrà lunedì 6 giugno alle ore 16, negli spazi del Centro Giovani Montanara, in via Pelicelli n. 13/A.

L'incontro è aperto al pubblico ed è rivolto, in particolare, alle persone anziane che potranno confrontarsi con l’esperta di Federconsumatori Parma, l’avvocata Silvia Dodi e con un dirigente della Polizia Postale di Parma, per ottenere indicazioni sulle tipologie di truffe e le conseguenti azioni da intraprendere.

Presiede l’incontro, il presidente di Auser Parma, Paolo Bertoletti.

È molto importante riconoscere le molteplici tipologie di truffe che oggi vengono messe in atto, soprattutto attraverso i canali digitali. Il fenomeno delle truffe alle persone anziane è in crescita e diversificato. Si tratta spesso di persone sole e fragili, che vengono raggirate con maggior facilità, in particolar modo dopo la più acuta fase pandemica che ha generato un bisogno ancor maggiore di socialità e apertura verso gli altri.

L'iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto legato al Protocollo d’Intesa tra Comunedi Parma e Prefettura per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, con la campagna di comunicazione “Scacco Alla Truffa”, realizzata con la collaborazione del disegnatore parmigiano Gianluca Foglia in arte Fogliazza.

La campagna è coprogettata con ANCeSCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti e vede il coinvolgimento e la stretta collaborazione con i vari soggetti presenti sul territorio, come Federconsumatori Parma, SPI CGIL Parma, Auser Parma e Centro Giovani Montanara che promuovono questo incontro, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare la rete territoriale e raggiungere in modo capillare le persone anziane.