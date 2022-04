Un po' di Parma a 'L'eredità': tra i concorrenti anche Pietro Maio

Un parmigiano all'eredità. Si tratta di Pietro Maio, vent'anni, diplomato all'Istituto tecnico informatico e con la passione per la cucina. A giugno comincerà a prestare servizio sulle ambulanze. Gesto nobile, lodato anche dal conduttore Flavio Insinna che nel 'Duello' ha mediato tra il giovane Pietro e l'altro concorrente (Federico), che alla fine ha vinto per sette secondi. Mercoledì sera, 20 aprile, il concorrente parmigiano si è fatto comunque valere, superando in maniera disinvolta le prime due prove: quella degli abbinamenti, con lo scopo di individuare piatti con o senza glutine, e quello relativo al 'cambia, aggiungi o leva', per il quale è stato sfidato a duello. Un'esperienza divertente, conclusasi però senza 'premio'.