Università: il 20 marzo la Giornata della Scienza al Campus UniStem Day

Nuova edizione all’Università di Parma per UniStem Day, la giornata dedicata alla promozione dello studio e all’educazione alla cultura scientifica. L’appuntamento, dedicato agli studenti delle scuole superiori, è per venerdì 10 marzo, a partire dalle 9, al Campus Universitario Plesso di Farmacia (Aula Ex-Biblioteca).

UniStem è un’occasione, per le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 19 anni, per l’apprendimento, la scoperta, il confronto sui temi della conoscenza e dell'innovazione biomedica a partire dalla ricerca sulle cellule staminali.

La mattinata, coordinata da Costanza Anna Maria Lagrasta ricercatrice presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia e da Francesca Zimetti , docente del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, sarà aperta dai saluti del Rettore Paolo Andrei e dell’Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma Beatrice Aimi. A seguire si avvicenderanno gli interventi di docenti dell'Università di Parma ed esperti che presenteranno i temi più attuali legati alle cellule staminali e, più in generale, alla ricerca biomedica. Si parlerà della ricerca di nuove terapie per la cura della leucemia, di intelligenza artificiale, di medicina rigenerativa e degli aspetti innovativi della ricerca biomedica. L'iniziatrice di questo evento è la senatrice a vita Elena Cattaneo, scienziata di fama internazionale nel campo delle cellule staminali. Il suo coinvolgimento dimostra come sia necessario sensibilizzare le giovani e i giovani sul tema delle cellule staminali e della ricerca scientifica in generale, troppo spesso gestita in modo miracolistico o detrattivo dai mezzi di comunicazione e dallo stesso mondo scientifico.

UniStem Day ha nel tempo consolidato la propria dimensione internazionale, raggiungendo oltre 30.000 studenti in circa 100 Atenei e centri di ricerca partecipanti, sparsi in 15 paesi di 4 continenti (Australia, Austria, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Ungheria).

La giornata UniStem promuoverà la curiosità e l’approfondimento trattando esperienze collegate alle aspettative culturali legate alla ricerca, ai meccanismi di formazione e consolidamento della conoscenza, scoprendo che la ricerca scientifica è divertente e favorisce relazioni personali e sociali costruite sulle prove, sul coraggio e sull’integrità.

Programma della XV edizione

Ore 9.00

Apertura - Francesca Zimetti e Costanza Anna Maria Lagrasta

Ore 9.20

Saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Parma - Paolo Andrei

Ore 9.30

Saluti dell’Assessora alla Comunità Giovanile del Comune di Parma - Beatrice Aimi

Ore 09.40

Lucia Prezioso, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Il lungo viaggio della cellula staminale emopoietica

Ore 10.00

Stefano Bruno , Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma

I sostituti del sangue nella ricerca biomedica: dall'emoglobina modificata alle cellule staminali

Ore 10.20

Massimiliano Tognolini , Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma

Cellule staminali tumorali: nuove opportunità terapeutiche?

Ore 10.40 – 11.00

Coffee-Break

Ore 11.00

Pellegrino Crafa , Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di Parma

La biopsia liquida tra mito e realtà

Ore 11.20

Massimo Bertozzi , Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Parma

Terminator o Wall-E? Intelligenza Artificiale e Deep Learning

Ore 11.40

Francesca Buttini , Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Università di Parma

Microparticelle di farmaco per la somministrazione polmonare

12.00

Conclusione dei lavori

Costanza Anna Maria Lagrasta

Per partecipare, occorre registrarsi, entro martedì 7 marzo, tramite il webform al link https://www.unipr.it/node/31960

Segreteria Scientifica:

Maria Pia Adorni (email: mariapia.adorni@unipr.it - tel. 0521 906172)

Ilaria Zanotti (email: ilaria.zanotti@unipr.it – tel. 0521 905040)

Segreteria Organizzativa:

Bianca Papotti (email: bianca.papotti@unipr.it – tel. 0521 905038)