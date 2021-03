Tangenziale: lavori da giovedì 18 marzo

Da oggi, 18 marzo, sono previsti interventi di manutenzione sulla Tangenziale sud di Parma: sarà istituita la chiusura alternata della corsia di marcia e di sorpasso, a seconda dell’avanzamento del cantiere, dal km 0 al km 3 dalle 7 alle 18 fino a venerdì 26 marzo.

Per l’esecuzione dei lavori di ripristino e sostituzione delle barriere incidentate sono previste ulteriori modifiche alla circolazione da sabato 20 marzo. Dalle ore 7 alle ore 8 sarà chiusa la corsia di marcia, con deviazione su corsia di sorpasso, del tratto dal km 1 al km 1,200 in direzione Piacenza e dal km 2,600 al km 2,400 in direzione Campus. Il termine dei lavori è previsto per mercoledì 24 marzo.