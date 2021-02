Vaccino per disabili e personale scolastico: a breve le modalità di prenotazione

Numerose le persone a Parma e provincia interessate, per le quali si stanno definendo i percorsi per prenotare il vaccino entro breve

Numerose le persone di Parma e provincia che fanno parte delle nuove categorie per le quali si apriranno dalla prossima settimana le prenotazioni della vaccinazione contro il coronavirus: le persone con disabilità e il personale scolastico.

L'Azienda Usl di Parma sta definendo le modalità di prenotazione delle vaccinazioni per i disabili e, in collaborazione con i medici di medicina generale, per il personale scolastico per iniziare con le prenotazioni del vaccino dalla prossima settimana per entrambe le categorie, come indicato dalla Regione Emilia-Romagna.

La data di apertura e le modalità delle prenotazioni per queste nuove categorie verranno comunicate tempestivamente.