"DePdfichiamo l'Oltretorrente": la foto di Picelli usata per un gesto vandalico contro la sede del Pd

"Dispiace e rattrista vedere un eroe dell’Oltretorrente, della città e della nostra storia come Guido Picelli strumentalizzato e utilizzato completamente fuori contesto per l’ennesimo gesto vandalico che ha preso di mira il circolo Pd di via Costituente". E' questo il commento del Partito Democratico di Parma dopo che nella notte sono state affisse due fotografie del politico antifascista parmigiano, esposto sulla ventrina del circolo assieme a scritte ingiuriose. Si tratta dell’ennesimo gesto che prende di mira una sede politica, una pratica inaccettabile che purtroppo si sta ripetendo troppo spesso e che sper di non dover commentare di nuovo".