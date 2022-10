Un nuovo straordinario strumento salvavita a bordo della Pubblica: il ventilatore polmonare

Ieri, martedì 11 ottobre, presso la sede della nostra associazione, in Viale Gorizia 2/a, è stata inaugurato un nuovo importante strumento salvavita: il ventilatore polmonare.

Il prezioso dispositivo è stato acquistato grazie alla donazione di Elisa Bompani, in ricordo dei suoi amati genitori. Per la Pubblica è un grande traguardo riuscire a dotare l’ambulanza di uno strumento tecnologicamente avanzato come questo. È in grado di sostituire, totalmente o parzialmente, le funzioni meccaniche del sistema respiratorio, quando questo diviene incapace di assolvere da solo al proprio compito, a causa di malattie, traumi, difetti congeniti o farmaci. Grazie anche all’umidificatore polmonare, al quale è collegato, si rivela particolarmente utile nei trasporti dei bambini, che richiedono cure e attenzioni aggiuntive.

Durante la cerimonia d’inaugurazione erano presenti Elisa Bompani, la donatrice, Luca Bellingeri, Presidente Assistenza Pubblica Parma, Filippo Mordacci, Comandante del Corpo Militi della Pubblica e una delegazione di Consiglieri dell’Assistenza Pubblica di Parma.

«L’idea di fare questa donazione - ha spiegato Elisa Bompani, donatrice – nasce dal legame che la mia famiglia ha, ed ha avuto, con l’Assistenza Pubblica di Parma. L’associazione ci è sempre stata per me e i miei genitori, anche nei momenti di maggiore difficoltà e bisogno. Mia mamma soffriva di problemi polmonari e respiratori, proprio per questo abbiamo deciso di donare uno strumento come il ventilatore polmonare, per migliorare il servizio, già prezioso, che svolge la Pubblica in favore di tutte quelle persone che si trovano in difficoltà.».

«Ci tengo di cuore – ha affermato Luca Bellingeri, Presidente dell’Assistenza Pubblica Parma – a fare un ringraziamento speciale alla famiglia Bompani, e alla signora Elisa in particolare. La donazione che ci è stata fatta ci ha consentito di acquistare un apparecchio che potrà fare la differenza nel trasporto di malati critici di ogni età, dal neonato all’adulto. Un segno di qualità che va di pari passo con la solidarietà che riusciamo a portare grazie alla generosità dei nostri concittadini, che grazie alle piccole e grandi donazioni ci consentono di fare bene e di mantenerci al passo con i tempi e con l’innovazione tecnologica.».

«Tutto il corpo militi - ha detto Filippo Mordacci, Comandante del corpo militi dell’Assistenza Pubblica di Parma – è estremamente grato per questa donazione. Il ventilatore polmonare è uno strumento estremamente importante perché ci consente di mettere in campo la migliore tecnologia in ambito di assistenza sanitaria. Lo strumento, donatoci dalla signora Elisa, ci permette infatti di garantire maggiore sicurezza ai pazienti, adulti e bambini, nei trasferimenti di lunga percorrenza. È di cuore che quindi ringrazio Elisa, anche da parte di tutto il corpo militi volontari dell’Assistenza Pubblica. Siamo orgogliosi che abbia scelto la nostra associazione per fare un gesto di solidarietà importante come questo e in ricordo dei suoi genitori.».