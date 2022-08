Verso il maxi esodo: via Emilia bloccata, sette chilometri di coda in autostrada

Sulla strada statale 9 ‘Via Emilia’ il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del km 255,000 nei pressi di Piacenza a causa di un incidente tra più veicoli. Lo fa sapere Anas presente sul posto con le proprie squadre Anas, insieme alle forze dell’ordine, per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione.

Intanto in autostrada si seganala una coda di 7 km tra Cesena e Rimini Nord per incidente. Entrata consigliata verso Ancona: Rimini Nord. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Cesena.