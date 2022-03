Via al bando per la gestione dei servizi estivi dai 3 ai 14 anni

Apre il Bando per l’accreditamento di Enti per la gestione dei Servizi Estivi per bambini e ragazzi di 3 ai 14 anni. Possono partecipare i soggetti professionalmente idonei che sono in possesso dei requisiti indicati nel Bando per l’Accreditamento.

I soggetti accreditati saranno legittimati all’erogazione dei Centri Estivi e inseriti nell’ “Albo Fornitori legittimati alla gestione dei Servizi Estivi per bambini e bambine ragazzi e ragazze dai 3 ai 14 anni”.

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo Domanda di accreditamento (allegata al bando) e deve essere corredata da tutti i documenti richiesti specificati nella domanda stessa. La domanda deve essere inviata firmata digitalmente tramite PEC al Settore Servizi Educativi S.O. Servizi per la Scuola all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it entro le ore 24,00 del 30 marzo 2022. Il Bando e la domanda sono pubblicati al link https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/servizi-estivi-1_m1045.aspx