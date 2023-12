Via al progetto “Nati per leggere”: sottoscritto un protocollo di intesa tra Comune di Parma, Azienda Usl Parma e Azienda ospedaliero universitaria

Si terrà lunedì 18 dicembre, alle 11.30, nella sala stampa del Municipio, la conferenza stampa dedicata al progetto “Nati per leggere”, per il quale è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra Comune di Parma, Azienda USL Parma e Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Il progetto ha come obiettivo quello di valorizzare la propensione precoce dei bambini alla lettura.