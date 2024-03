Via Milano: "I rami degli alberi coprono i lampioni"

Rami che coprono i lampioni, entrano dalle finestre nelle abitazioni dei piani alti, mentre quelli secchi cadono a terra. Sarebbe questa la situazione di via Milano a Parma, secondo il racconto dei residenti.

"Una volta al mese dobbiamo chiamare gli operatori che puliscono le grondaie perchè i rami degli alberi, che non vengono potati, arrivano sopra i tetti dei condomini. I rami entrano nelle finestre delle abitazioni, ci sono rami secchi che cadono dall'alto". Questi sarebbero solo alcuni dei problemi che vivrebbero quotidianamente gli abitanti.

"Al numero 7 di via Milano c'è un grosso ramo che copre un lampione. Altri rami coprono i cartelli stradali, tra via Milano e via Gobetti. Chiediamo che il Comune di Parma intervenga con una potatura. Non stiamo chiedendo la luna ma solo un pò di manutenzione".