Via Sassari: quel parcheggio completato e mai aperto

Un parcheggio completato e mai aperto. Si trova in via Sassari a Parma, all'incrocio con via Brennero e davanti al ponte Nord. I residenti della zona, che lamentano il problema dei parcheggi in quella zona, protestano per la presenza dell'area dedicata alla sosta, finita ma ancora transennata. "Soffriamo, come tanti altri, il problema della mancanza di parcheggi in zona. Anche con il permesso residenti è molto difficile trovare un posto. Io, per esempio, ha già preso tre multe. Dopo un certo orario non si sa davvero dove mettere l'auto".