Via Venezia si rifà il look: via ai lavori del fondo stradale

Modifiche alla viabilità in via Venezia per rifacimento del fondo stradale. I lavori prenderanno avvio il 29 agosto, per proseguire fino al 9 settembre e sono articolati in due fasi.

Dal 29/08/2022 al 09/09/2022.

Fase 1) – in via Venezia, tratto compreso tra via Trieste e Via Cocconi escluse intersezioni, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24 e istituzione del divieto di circolazione. La Fase 1, quindi, comporterà deviazioni in ambo i sensi di marcia così organizzate: direzione est (tangenziale) via Trieste, via Doberdò, via Muzzi, via Tartini per reimmettersi quindi in via Venezia; mentre in direzione ovest (direzione via San Leonardo) via Cocconi, via Strobel, via Toscana, via Abruzzi, piazzale Sicilia, via Calabria, via Trieste.

Fase 2) – in via Venezia, tratto compreso tra via Zacconi e Via Cocconi, restringimento di carreggiata pari ad una corsia di marcia. Istituzione del senso unico di marcia direzione da Est a Ovest e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24. La Fase 2 vedrà la deviazione del solo flusso veicolare diretto ad est (tangenziale) sul seguente percorso: viale Cocconi, via Tartini, via Cocconi, per poi reimmettersi in via Venezia.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza.