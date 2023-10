Chiedilo a Parmatoday, un residente di via Zacconi: "Tutti i sabati musica alta fino alle 5 di mattina, alcol, urla e vetri ovunque" "Dalle 17 di sabato la musica ha continuato a tenere sveglia tutta la via"

Via Zacconi

Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la lettera di un residente di via Zacconi, nel quartiere San Leonardo. Musica ad alto volume fino alle 5 di mattina, vetri per strada, schiamazzi e urla. E' questa la situazione in cui si ritrovano a vivere gli abitanti di quest'area della città.

LA LETTERA DI UN RESIDENTE - Oggi la sveglia mattutina inizia presto, o forse è più corretto chiamarla una notte mai iniziata? Dalle 17 di sabato in via Zacconi 25, ex circolo Il parmense, la musica ha continuato a tenere sveglia tutta la via. Ora sono le 5 e la musica continua senza tregua. Siamo davvero ormai arrivati a questo? Non è possibile avere la stessa storia tutte le settimane. Alcol, piscio, vetri e urla. Siamo proprio alla frutta, che dice Sindaco?"

Chiedilo a Parmatoday è una rubrica pensata solo per i lettori. Scriveteci le vostre domande e curiosità su politica, sport, attualità e cronaca. La redazione risponde. Segnalateci - utilizzando l'indirizzo mail parmatoday@citynews.it o la nostra fanpage di Facebook - i vostri quesiti, specificando che riguardano la rubrica 'Chiedilo a Parmatoday'. Riporteremo - ogni martedì e venerdì - le vostre domande e le risposte della redazione di Parmatoday.