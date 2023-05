Viale Piacenza, la denuncia: "Siringhe gettate vicino al parco giochi per bambini"

Siringhe gettate di fianco ad un'area verde in cui giocano i bambini. Succede in viale Piacenza a Parma, vicino all'ingresso del Conad. "Erano le 4 di mattina - racconta un cittadino che stava per iniziare il turno di lavoro. "Mentre stavo andando a parcheggiare alle spalle del supermercato ho visto una persona, un tossicodipendente seduto sul marciapiede con una siringa nel braccio. Appena mi ha visto ha gettato la siringa a terra ed è scappato".

La preoccupazione del lettore riguarda soprattutto la presenza di un parco per bambini nelle vicinanze. "Non ho paura per me stesso ma penso soprattutto ai bimbi che giocano in quel parco. Al pomeriggio quell'area è molto frequentata: basta un attimo e qualcuno potrebbe prenderla in mano e farsi del male". La percezione della sicurezza in questa zona della città passa anche da situazioni come questa: il timore che qualcuno possa farsi male è forte.