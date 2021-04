Viarolo: giovedì e venerdì senso unico alternato sulla rotatoria

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che comunica che sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri, lungo la Sp 10 di Cremona, presso la nuova rotatoria della Variante all’abitato di Viarolo, dalle ore 9 alle ore 18 di giovedì 15 aprile e dalle ore 9 alle 18 di venerdì 16 aprile 2021.

La misura si è resa necessaria per permettere all’Impresa Pizzarotti di eseguire le operazioni installazione dei preavvisi di rotatoria su supporto definitivo a sbraccio, all’interno dei lavori del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero raccordo autostradale fra l’Autostrada della Cisa e l’autostrada Brennero Nogarole Rocca 1 Lotto; si tratta infatti di operazioni che richiedono l’occupazione di parte della carreggiata stradale.

L’area di lavoro a sud della rotatoria interessa un tratto di 70m dall’accesso al civico 200 in direzione Parma e l’area di lavoro a nord della rotatoria interessa un tratto di 40m dall’intersezione con Via M. Bojardo in direzione Trecasali.