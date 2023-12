Vicomero, la protesta di un residente: "Servizio navetta saltato con le scuole chiuse: siamo stati lasciati a piedi"

Il servizio navetta da Vicomero a Parma sarebbe saltato nella mattinata di sabato 9 dicembre. Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la segnalazione di un cittadino della frazione.

LA LETTERA DI UN RESIDENTE - Buonasera mi chiamo Giuseppe abito ha Vicomero in provincia di Parma sto reclamando il mancato servizio navetta della mattinata di sabato 9 dicembre e oggi pomeriggio volevo precisare che comunque non si può lasciare a piedi le persone di Vicomero di Parma, di Torrile e di Colorno. Ho scoperto che il servizio non si è svolto per il fatto perché le scuole erano chiuse. Mi domando perche Baganzola e le altre zone sono ben servite e invece Vicomero no. E' necessario risolvere questo problema che va avanti da tanto tempo"

