Violenza contro le donne: domani il corteo per il 25 novembre

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è in programma un corteo pubblico che vede riunite le Scuole Secondarie di Secondo Grado di Parma e tante Associazioni del territorio: un fiume di persone che con la loro presenza intendono sostenere le donne vittime di violenza. L’appuntamento è alle 10 al Parco Ducale (area antistante il Palazzo Ducale) e la partenza alle 10:30 verso la Pilotta, Piazzale della Pace, Strada Garibaldi, Via Pisacane, Strada Cavour, per arrivare in Piazza Garibaldi. Il corteo è organizzato dal Comune di Parma e da: Casa delle donne, Centro antiviolenza, Maschi che si immischiano, Ottavo Colore, Tuttimondi, W4W.

Le Scuole Secondarie di Secondo Grado di Parma che saranno al corteo sono: Liceo delle Scienze Umane Albertina Sanvitale, Liceo classico Romagnosi, Liceo scientifico Ulivi, ISISS Giordani, Liceo artistico Toschi, ITIS DA Vinci, ITE Bodoni, IIS Rondani, ITAS Bocchialini, IPSIA Primo Levi, ITE Melloni, Liceo scientifico Marconi, Liceo Bertolucci.

Le associazioni che partecipano al corteo sono: CGIL - Parma con il suo coordinamento donne, FIDAPA BPW Stati Generali delle Donne, Associazione UAAR, Associazione Anahita, Centro Antiviolenza, Casa delle Donne, Tuttimondi, Maschichesiimmischiano, Ottavocolore, Vagamonde APS, ADA Associazione Donne Ambientaliste, W4W, Festa Internazionale della Storia di Parma, Centro Studi Movimenti, Soroptimist, MOICA Donne attive in famiglia e in società, Rete Donne in Corsa, Zona Franca, CUG del Comune di Parma, CIOF, Lions Club Parma Maria Luigia