Violenza sulle donne, il M5S: “Massima diffusione per i messaggi rivolti agli uomini violenti”

“L’invito di Anci Emilia-Romagna ai Comuni di diffondere i manifesti contro la violenza sulle donne è un ulteriore passo in avanti verso una diffusione sempre più capillare di messaggio che non può più passare sotto silenzio. Bene, quindi,che da marzo anche i manifesti con le frasi dirette agli uomini violenti, così come avevo proposto, si aggiungano a quelli che già oggi è possibile leggere nelle nostre città”. È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogrupo regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alla notizia dell’adesione da parte di Anci Emilia-Romagna alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Regione contro la violenza sulle donne. “L’accoglimento della nostra idea di parlare direttamente agli uomini violenti rappresenta una svolta culturale, ed è essenziale che siano proprio le istituzioni a stigmatizzare le violenze psicologiche degli abusanti rivolgendosi direttamente a chi si rende autore degli episodi di violenza – aggiunge Silvia Piccinini - Sull’abuso psicologico c’è ancora molto da fare, partendo dalla non accettazione sociale di questa tipologia di comportamenti, ancora troppo tollerati e considerati non sufficientemente deplorevoli da parte della morale pubblica. Bene quindi che questi messaggi possano avere la massima diffusione possibile” conclude la capogruppo regionale M5S.