"Vogliamo che lo Stadio sia un valore per tutta la comunità"

"Il Parma Calcio è da sempre per la condivisione con i cittadini di Parma e con il territorio. La nostra volontà è trasformare lo Stadio in un valore per l’intera comunità. Fiduciosi che il percorso intrapreso dal Comune di Parma vada nella giusta direzione".

E’ il commento che il club affida a Twitter, dopo il sì della Giunta Comunale a un percorso condiviso che precederà i lavori per del Nuovo Tardini e il contemporaneo l’annuncio per la nomina di un Coordinatore altamente qualificato da parte del Comune che porterà avanti il dialogo tra le parti. La figura del Coordinatore, scelta attraverso un Avviso Pubblico promosso dal Comune, è terza e indipendente rispetto al proponente, rappresentando la procedura per conto dell’Ente in tutte le sue fasi e predisponendo attività e comunicazioni in grado di sviluppare una relazione finale da consegnare al Comune di Parma e al Parma Calcio.

Il Sindaco Michele Guerra esprime "soddisfazione per l’avvio di questa fase di condivisione e informazione con la città che è in linea con quanto promesso in campagna elettorale e avrà ricadute positive per il progetto e la città".

Il presidente Kyle Krause non vede l'ora di cominciare: immaginava un iter burocratico più 'asciutto' per la sua opera di ristrutturazione del Tardini, convinto che le pratiche fossero più rapide e avvicinassero la società alla presentazione del progetto in Giunta. Ma ha incassato la decisione e si prepara per questo step fondamentale. Per il magnate americano, rinnovare il Tardini ha sempre costituito un asset fondamentale nella gestione societaria.