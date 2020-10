Volevo Nascondermi, al D'Azeglio i protagonisti locali del film

Il popolare giornalista parmigiano Gabriele Majo, protagonista del tormentone "Ma lei sa fare solo delle bestie?", introdurrà la prima visione del film sul pittore espressionista tragico Antonio Ligabue "Volevo nascondermi" al Cine D'Azeglio - Venerdì 2 Ottobre 2020 alle ore 20.50 - intervistando gli altri attori locali apparsi nel film premiato con il Nastro d'Argento quale miglior film dell'anno e l'Orso d'Argento. Sul palcoscenico, prima della proiezione dell'opera firmata dal regista Giorgio Diritti con un superbo Elio Germano, ci saranno il Ligabue bambino, il piccolo Leonardo Carrozzo, per la prima volta sul grande schermo, Cesarina, alias Francesca Manfredini, con la mamma (Daniela Rossi), il fratello Ivo (interpretato dall'attore professionista Fabrizio Careddu) e il dottor Carri (Franco Lirici). Prezzo d'ingresso: intero € 7,50, ridotto € 5,50 (Anziani, Studenti, Soci Uisp, Arci, Avis). Volevo Nascondermi resterà in visione al Cine D'Azeglio di Via Massimo D'Azeglio 33 a Parma anche Sabato 3 Ottobre e Domenica 4 Ottobre 2020, con inizio alle ore 21.

