Lagoni, cade in una scarpata per 50 metri: 60enne salvato dal soccorso alpino

Sabato di intenso lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Monte Orsaro dell'Appennino parmense, chiamato ad intervenire in due scenari differenti, in aiuto di due escursionisti.

Il primo intervento si è verifocsto nel primissimo pomeriggio, quando la Centrale operativa del 118 ha attivato i soccorsi per una donna che ha accusato un malore sulle sponde del Lago Verdarolo, nel comune di Monchio delle Corti.

La donna, una 74enne residente in provincia di La Spezia, era in compagnia del marito e di altre tre persone per una gita sull'appennino parmense quando è stata colta da un improvviso malore. Sul posto sono arrivate due squadre del Soccorso Alpino ed Elipavullo. La donna è stata recuperata con il verricello e trasportata all'Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.

Intorno alle ore 16, seconda attivazione per una persona caduta in una scarpata lungo la strada che dalla località "I Cancelli " conduce ai Lagoni. In questo caso si trattava di un 60enne residente a Parma, che è scivolato dalla sede stradale candendo in una scarpata per circa 50 metri.

Un passante, che ha visto in diretta l'evento, ha attivato i soccorsi: sul posto è immediatamente arrivata una squadra del Soccorso Alpino, raggiunta poco dopo da un altro mezzo fuoristrada proveniente dalla vicina Valcedra. I tecnici del Soccorso Alpino hanno eseguito un recupero con le corde utilizzando la tecnica del "contrappeso" e riportando l'uomo sulla sede stradale. A causa della dinamica e delle numerose escoriazioni e contusioni, è stato affidato all'ambulanza infermieristica arrivata da Ghiare di Corniglio che lo ha trasportato al Maggiore di Parma.