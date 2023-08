Via Repubblica, 70enne da un passaggio a una 20enne: lei lo abbraccia e gli ruba una collana d'oro

La settimana scorsa i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno ricevuto la denuncia da parte di un 70enne di Parma, 2023, il quale ha raccontato che mentre si trovava in Strada Repubblica per una passeggiata è stato avvicinato da una giovane ed avvenente donna, la quale chiedeva informazioni stradali.

L’uomo, che stava per salire sulla propria autovettura, si offriva di darle un passaggio, accettato dalla donna. La ragazza ha ringraziato l’uomo con uno stretto abbraccio, per poi scendere frettolosamente dall’auto e sparire. Poco dopo il 70enne si è reso conto che con la donna, approfittando della stretta gli aveva sottratto una collana in oro giallo.

Acquisita la notizia di reato, i carabinieri hanno incrociato i dati dei controlli operati dalle pattuglie con le donne, aventi caratteristiche simili all’autrice del furto e gravate da precedenti furti con destrezza, perpetrati in danno di anziani con la tecnica dell’abbraccio. Effettivamente è una tecnica che ha mietuto diverse vittime nel nord Italia, per cui realizzato un fascicolo fotografico dedicato, la vittima del furto ha riconosciuto con assoluta certezza l’immagine della donna che l’aveva derubato, una rumena 20enne senza fissa dimora in Italia, fra l’altro già denunciata qualche anno prima per un analogo episodio commesso sempre a Parma, episodio per cui è stata condannata lo scorso settembre.

Il consiglio è di diffidare ed allarmarsi immediatamente, chiamando le forze dell’ordine in casi di gesti di estrema cordialità ed affetto da parte di sconosciute, spesso sono esperte borseggiatrici.