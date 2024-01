Pellegrino, non comunica le generalità dei clienti presenti nel suo albergo: denunciata

I carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense, durante le attività di controllo del territorio e degli esercizi pubblici e ricettivi della zona, hanno denunciato la responsabile di un albergo che non ha comunicato le generalità delle persone alloggiate nella struttura ricettiva che gestisce nel piccolo comune montano.

La legge infatti prevede l'obbligo, da parte delle strutture alberghiere e ricettive, di comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici o telematici, le generalità dei clienti a cui danno alloggio e, per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore è previsto che tale comunicazione debba essere effettuata con immediatezza.

Tale obbligo è necessario per dare modo alle forze dell'ordine di effettuare gli opportuni controlli sugli ospiti e monitorare eventuale presenze di persone sospette o addirittura ricercati, esigenza che negli ultimi tempi, anche in concomitanza con l’allerta terrorismo, è più che mai attuale. I militari, accertata l’omissione, hanno pertanto denunciato la responsabile della struttura per omessa comunicazione all’Autorità delle generalità degli ospiti.