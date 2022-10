Bardi, 68enne cade in casa e non riesce più a rialzarsi: salvato dai carabinieri

Erano da poco passate le 16 e lui, un 68enne residente a Bardi, era appena rientrato a casa. A un certo punto è caduto non riuscendo più a rialzarsi per un forte dolore alla spalla. Fortunatamente aveva in mano il cellulare riuscendo a contattare la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Borgotaro, chiedendo aiuto.

L'operatore della centrale operativa immediatamente invia sul posto un equipaggio, con a bordo il Comandante della Stazione di Bardi, che giunge a casa dell'uomo dopo pochi minuti, rinvenendolo effettivamente steso sul pavimento ed impossibilitato a muoversi.

I militari, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del118, hanno continuato a tranquillizzare il 68enne, aiutando poi i sanitari a trasportarlo in barella giù per due ripide rampe di scale, fino all'ambulanza con il quale è stato poi portato al Pronto soccorso dell'Ospedale di Borgotaro.